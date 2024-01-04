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Aktar Yenice, sosyal medyada bulaşık süngerinin içerisinde mikrop ve bakteri tuttuğuyla ilgili yapılan paylaşımlardan sonra vatandaşların doğal ürünlere yöneldiğini ifade etti.

Yenice, vatandaşların hem doğaya zararı olmasından hem de içerisinde bakteri tutmamasından dolayı bulaşık süngeri yerine kabak lifini tercih ettiklerini belirtti. Kabak lifinin genellikle mutfaklarda, banyoda, keselerde kullanıldığına değinen Yenice, kabak lifi satışlarının arttığını söyledi.

“İNSANLARIN EN ÇOK İLGİSİNİ ÇEKEN ŞEY”

Yıllardır aktarlık yaptığını söyleyen Yenice, kabak lifinin yıllarca banyoda kullanıldığını, ancak son zamanlarda insanların sağlık konusunda bilgilendikçe bulaşık yıkamak için satın alınmaya başlandığını belirtti. İnsanların bakteri biriktiren bulaşık süngerleri yerine doğal kabak lifi kullanmayı tercih ettiğini vurgulayan Yenice, ”İnsanlar biraz daha bilgilendikçe satışları da tabii ki ister istemez arttı. En azından soran kişi sayısı artıyor, talep eden kişi sayısı artıyor, alınıyor da. Satışları gayet güzel, ben memnunum. Birkaç farklı kabak lifi piyasada satılıyor. Bunlardan bir tanesi ham kabak lifi diye adlandırılan uzun olarak alınıp istediğiniz boyutta keserek kullanabileceğiniz şekilde olan. Bir diğeri el geçirmeli kese gibi kullanabileceğiniz kabak lifi olarak satılıyor. Bunun dışında yüz için özel olarak üretilmiş kabak lifleri var. Bunları insanlar tercih ediyorlar şu anda. Bunlar piyasaya ilk çıktığında banyoda doğal lif olarak kullanılıyordu. İnsanlar ölü deriyi atmasından veya kan dolaşımını hızlandırmasından dolayı ya da sivilceler için kan dolaşımını hızlandırıp tedavi sürecine yardımcı olması açısından tercih ediyordu. Ama şimdi sosyal medyanın da etkisiyle insanlar bunu bulaşık süngeri olarak da kullanabileceklerini öğrendiler. Aslına bakarsan bu ürün hem banyoda hem bulaşık yıkamada kullanılabiliyor. Bu arada sağlıklı, doğal olması, bakteri ve mikrop üretmemesi özellikle insanların en çok ilgisini çeken şey odur. Tabii güzellik ve kozmetik yönlerinin dışında bulaşık yıkamak için kullanılacak doğal ürünlerden bir tanesi haline geldi” ifadelerini kullandı.