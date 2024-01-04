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Sarıkaya Kaymakamı Ahmet Nuri Demir, ilçedeki sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde başarılı olan ve fedakârca çalışan sağlık çalışanlarını başarı belgesi ile ödüllendirdi.

Kaymakam Demir, göstermiş oldukları başarılardan dolayı Sarıkaya Devlet Hastanesi Uzman Dr. Özcan Özbek, Hemşire Oğuz Budak, Evde Bakım Teknikleri İbrahim Çiğdem ve Şoför Salih Tarikçi'yi başarı belgesi verdi.

Kaymakamlık makamında yapılan başarı belgesi takdimine Sağlık Müdürü Dr. Eymen Ahmet Demir ve Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Türker Göker katıldı.