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TÜİK tarafından açıklanan Aralık ayı ve yıl sonu enflasyon oranlarının ardından memur ve emeklilerin zam oranları belli oldu.

Emekliler için belirlenen zam oranları arasında ayrım yapılmaması gerektiğini söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, SSK ve Bağ-Kur emeklisi arasındaki maaş farkının adil olmadığını dile getirdi.

“MEMURLARA TANINAN HAKLAR ESNAF, ÇİFTÇİ VE İŞÇİ EMEKLİLERİNE DE SAĞLANMALI”

Bağ-kur ve SSK emeklilerinin de memur emeklileri ile aynı zam oranına tabi tutulmasını isteyen Palandöken, “Memur ve memur emeklisine yüzde 49,25 oranında zam yapılırken esnaf, çiftçi, işçi emeklilerine yüzde 37,55 oranında zam yapılması büyük bir haksızlıktır. Gece gündüz demeden çalışan Bağ-kurlu esnaf ve sanatkarlarımız hem en uzun prim gün sayısını öderken hem de en düşük emekli maaşını alıyor. Memurlara tanınan haklar esnaf, çiftçi ve işçi emeklilerine de sağlanmalı. Yeni bir düzenleme ile emekli vatandaşlarımız için maaşlarda norm birliği sağlanarak yaşanan olumsuzluğun önüne geçilmeli” ifadelerine yer verdi.