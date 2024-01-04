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Şefaatli Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu’nda Yozgat Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü meslek elemanı Aile Eğitim Programı Eğiticisi Sosyolog Merve Er tarafından ‘Etkili İletişim Semineri’nde öğrenciler bilgilendirildi.

Seminere Meslek Yüksekokul Müdürü Mert Can Arıtürk, öğretim üyeleri, ve üniversite öğrencileri katıldı.

Düzenlenen seminerde Sosyolog Merve Er sağlıklı bir toplumun temel gereksinimi sağlıklı iletişim kurabilen bireylerdir. Bu nedenle öğrencilere sağlıklı iletişimde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgilendirmede bulundu.

Sosyolog Merve Er yaptığı konuşmada, “İletişim denildiğinde pek çok kişinin aklına karşılıklı konuşmalar, diyaloglar gelmektedir. Oysaki iletişim; ne söylendiği, nasıl söylendiği, niçin söylendiği, ne zaman söylendiği hatta ne söylenmediğidir. Bir başka deyişle iletişim; bireyin başka bir bireye sözel ve sözel olmayan yollarla verdiği mesajdır. TDK’ya göre ise kişilerin birbirini anlamasıdır. Peki bu iletişim neden bu kadar önemli? Yapılan araştırmaya göre bir kişi günlük yaşamının yüzde 70’ini konuşarak, dinleyerek, yazarak, izleyerek yani iletişimde bulunarak geçirmektedir. Yani 24 saatin 17 saatini iletişim kurarak geçirmekteyiz. Bu nedenle sağlıklı ve etkili iletişim kurmamız günlük hayatımızın verimli geçmesi için önem arz eder. Etkili ve sağlıklı bir iletişim kurmak istiyorsak ‘İyi bir iletişimin temeli sizsiniz.’ önce kendi kurduğumuz iletişime dikkat etmeliyiz. Ortada iletişimsizliğe sebep olan bir sorun varsa bunda her iki tarafında etkisi ve katkısı bulunmaktadır. İletişimde ne söylediğimiz kadar nasıl söylediğimizde önemlidir. Dr. Albert Mehrabian’a göre kişiler arası iletişimde; sözlerin etkisinin yüzde 7, ses tonunun etkisinin yüzde 38, sözsüz mesajların etkisinin ise yüzde 55 olduğunu ortaya koymuştur. İletişimi bir bütün olarak düşünmemiz ve ona göre iletişim yaklaşımımızı hayata geçirmemiz gerekmektedir. Kelimelerin etkisi yüzde 10 olarak düşünüldüğünde karşımızdakinin bizi doğru anlaması için ses tonumuzun ve beden dilimizin ne kadar da etkili ve önemli olduğu apaçık ortadadır. Etkili iletişimde önemli olan konuşmak ve dinlemektir. Konuşurken mesajlarımız; kısa, net ve açık olmalıdır. Konuşmalarımızda vurgu ve tonlarımıza ses tonumuza dikkat etmeliyiz. Yüksek sesle konuşmayın. Dostlarınızla ve sevdiklerinizle münakaşa etmeyin. Her halükarda doğruyu konuşun. Samimî olun ve yapmacıklıktan sakının. Muhatabınıza önem verin, saygılı olun ve övünmeyin. İnsanın yaşamında, konuşmak ve susmak kadar dinlemenin de büyük bir yeri ve önemi vardır hiç kuşkusuz. Bireyin etkili iletişim kurabilmesindeki en temel becerilerinden bir diğeri de iyi bir dinleyici olabilmesidir. İyi bir dinleyici olmanın ilk adımı dinlemeye istekli olmak ve konuşmacıya ilgi göstermektir. Gerçekten de dinlemek karşınızdaki kişiye ‘Sana saygı duyuyorum’, ‘Sana değer veriyorum ‘ mesajı vermenin en iyi yoludur” diye konuştu.

Şefaatli Meslek Yüksekokul Müdürü Mert Can Arıtürk, Seminerin faydalı ve bilgilendirici olduğunu ifade ederek etkili iletişim kurmanın günümüzde ki önemine değinerek seminere olan katkılarından dolayı Sosyolog Merve Er’e teşekkür etti.