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Diyanet İşleri Başkanlığı Din görevlilerinin okuma, yorumlama ve müzakere faaliyetlerinin geliştirilerek devam ettirilmesi ve Din hizmetlerinde verimliliğin artırılması amacıyla ülke genelinde başlatılan “Kitap Oku-Yorum” projesi devam ediyor.

Her ay Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen bir kitap ve diyanet aylık dergi din görevlileri tarafından okunarak ay sonunda gruplar halinde tahlil ediliyor.

Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, Hüzni Baba Konağı'nda gerçekleştirilen kitap tahlili buluşmasına katılarak Din görevlileri ile birlikte Diyanet Başkanlığı yayınlarından olan '1 Ayet 1 Hadis' kitabının tahlilini gerçekleştirdi.

Ayrıca Müftü Gülden, "Sıla-i Rahim ve Cenaze Sahiplerine Görevlerimiz" konuları üzerinde de durdu. Bununla birlikte katılımcılardan gelen güncel sorulara cevaplar verdi.

Programa Uzman Vaiz Hacı Mehmet Taşçı, Alacalıoğlu Camii, Ali Efendi Camii, Başçavuş Camii, Divanlıoğlu Camii, Kayyımzade Camii, Musa Ağa Camii, Tuzkaya Camii, Köseoğlu Camii görevlileri katıldı.