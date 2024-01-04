Tahmini Okuma Süresi: dakika

Çarşamba pazarında tezgâhları ziyaret eden Kaymakam Demir, esnafa hayırlı ve bol kazançlar dileyerek, alışveriş hareketliliği ve pazarın durumu hakkında pazarcı esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti.

Daha sonra Kızılay Kan Bağışı aracını gezerek yetkililerden çalışma sistemi hakkında bilgi alan Kaymakam Demir kampanya katılıp kan veren vatandaşları ile sohbet etti.

Kaymakam Demir, pazarda karşılaştığı Gazi Alper Gözan ve Yusuf Kaya'ya da hal hatırlarını sorduktan sonra her hangi bir taleplerinin olup olmadığını ve Gazilerin daima emirlerinde olduklarını yeniledi.

Kaymakam Ahmet Nuri Demir pazar esnafını ziyaretinin ardından ilçenin sevilen esnaflarından Kervan Pide Salonunu ziyaret ederek işyeri sahibi ve çalışanlara hayırlı işler ve bol kazançlar diledikten sonra hatıra fotoğraf çekiminden sonra ziyaretini sonlandırdı.

Pazar ziyaretine jandarma Komutanı Teğmen Mustafa Kızıl, Emniyet Müdürü Murat Bozkurt ve Milli Eğitim Müdür Vekili Mahmut Yıldız 'da eşlik etti.