Cep telefonu tarifelerinde 1 Nisan'dan itibaren fiyatlar arttı. Yeni tarife ile birlikte, yurt içi arama ücreti dakikada 3 lira 12 kuruşa yükseldi.

Yeni mobil haberleşme hizmetleri azami ücret tarifesi 1 Nisan Pazartesi günü itibariyle zamlandı. Buna göre cep telefonu tarifelerine zam geldi.

Aynı zamanda, uluslararası aramaların dakikası 31 lira 35 kuruşa çıktı. Yeni tarifeye göre SMS ücretleri yurt içinde 2 lira 23 kuruş, yurt dışında ise 5 lira 51 kuruş olarak belirlendi.

Hat devri ücreti 59 lira 83 kuruş, isim veya unvan değişikliği ücreti 40 lira 86 kuruş ve numara değişikliği hizmetleri için ise 136 lira 52 kuruş alınacak. Ancak, belirli işlemler ücretsiz olacak.

Örneğin, SIM kartların kayıp, çalıntı veya kullanıcı hatası nedeniyle değiştirilmesi durumunda 136 lira 52 kuruş ücret alınacak, ancak garanti kapsamındaki işlemler ücretsiz olacak.Bilinmeyen numaraları aramanın dakikalık bedeli ise 8 lira 84 kuruşa yükseldi.

Mobil Azami Ücret tarifesi yılda iki kez, 1 Nisan ve 1 Ekim'de güncelleniyor ve bir sonraki zam 6 ay sonra yapılacak. Operatörler, tarifede belirlenen fiyatların üzerinde bir ücret talep edemeyecek.