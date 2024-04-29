Dolar ve Euro kuru haftanın ilk işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 29 Nisan 2024 Pazartesi günü geçerli olan dolar ve Euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve Euro’da son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 32.4579 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 32.4447 liradan, satış fiyatı ise 32.4712 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.41'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 34.8844 TL'den yapan euro şu anda 34.8581 TL alış ve 34.9108 TL satış fiyatına sahip.