Yozgatlı vatandaşlar, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık arayışına girdi.

Yaklaşık olarak 16 Haziran'da başlayacak olan bayram, vatandaşları kurbanlık hayvan temin etme telaşına soktu. Ancak, geçen seneye göre artan et fiyatlarıyla birlikte kurbanlık fiyatlarında da bir yükselme yaşandı.

Kurbanlık hayvan arayışında olan vatandaşlar, yüksek fiyatlarla karşılaşmaktan endişe duyuyor. Özellikle, bayram öncesinde satışa sunulan kurbanlık hayvanların fiyatlarındaki artış dikkat çekiyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı'nda yaklaşık olarak 2.5 milyon küçükbaş ve 800 bin büyükbaş hayvanın pazara inmesi bekleniyor. Ancak, geçmiş yıllara göre bu yıl satış miktarında bir düşüş öngörülüyor.

Büyükbaş hayvanlarda canlı kilogram fiyatı 280 ila 340 TL arasında değişirken, küçükbaş hayvanlarda bu fiyat aralığı 250 ila 300 TL olarak belirlendi. Bu durumda, küçükbaş hayvan fiyatları 13 bin ila 20 bin TL arasında, büyükbaş hayvan fiyatları ise hisse başına 20 bin ila 30 bin TL arasında seyredecek gibi görünüyor.