31 Mart'ta gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde oy verme süreci sona erdi.

Yozgat yeni yerel yöneticisini belirledi. Yozgat ve ilçelerinde yeni başkanlar seçildi.

Merkezde Yeniden Refah Partisi Adayı Kazım Arslan, oyların çoğunluğunu alarak Yozgat'ın yeni belediye başkanı oldu.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nin kesin olmayan sonuçlarına göre, 11 bin 771 seçmen sandık başına gitmedi.

Yozgat'ta 60 bin 753 seçmen bulunmasına rağmen, 48 bin 982'si sandık başına giderek oylarını kullandı. Geçerli sayılan oyların sayısı 47 bin 182 iken, bin 800 oy geçersiz sayıldı. Seçimlere katılım oranı ise yüzde 80,62 olarak kaydedildi.

Yozgat merkezde ise en dikkat çeken konu, sandık başına gitmeyen seçmenler oldu. 60 bin 753 seçmenden 11 bin 771'i sandık başına gitmedi.