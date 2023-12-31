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Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11’inci grupta mücadele veren Yozgat Bozokspor, kendi sahasında 12 Bingölspor’u konuk etti. Kırmızı siyahlı ekip rakibini 2-0 mağlup ederek ligde liderliğini sürdürüyor.

Bozok Stadyumu Dış Sahada oynanan müsabakada Bozokspor’a galibiyeti getiren golleri Umut Koray Öz ve Reha Kurt kaydetti.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Bozokspor atağında ceza alanı üzerinde toplu buluşan Yahya Kemal Baki’nin şutu auta çıktı.

10. dakikada 12 Bingölspor sol kanattan serbest atış kazandı. Burak Sürmeli’nin arka direğe gönderdiği topla Emrah Günaydın buluştu. Müsait durumda topu auta attı.

11. dakikada Bozokspor sağ kanattan atak geliştirdi. Emin Altunay’ın 12 Bingölspor savunmasının arkasına gönderdiği topla Reha Kurt buluştu. Reha Kurt’un kaleye paralel kestiği topu Umut Koray Öz ağlarla buluşturdu. 1-0

15. dakikada Bozokspor sağ kanattan serbest atış kazandı. Ekrem Sütçü’nün kale içerisine gönderdiği topa Umut Koray Öz iyi yükseldi. Kafa vuruşu auta çıktı.

25. dakikada Bozokspor’un sol kanattan geliştirdiği atakta Ekrem Sütçü’nün ceza alanı içerisine gönderdiği topu Yahya Kemal Baki kafa ile tamamlamak istedi. Bingöl kalecisi son anda topu tokatlayarak kornere çeldi.

27. dakikada Bozokspor’un sağ kanattan kazandığı korner atışını Ekrem Sütçü kullandı. Reha Kurt’un vuruşunu Bingöl kalecisi son anda kornere çeldi.

41. dakikada Bozokspor’un atağında Ekrem Sütçü’nün kaleye gönderdiği sert şut az farkla auta çıktı.

56. dakikada Bozokspor’un hızlı geliştirdiği atakta Mustafa Değirmenci boş bekleyen Umut Koray Öz’ü gördü. Umut Koray Öz, müsait durumda topu auta gönderdi.

58. dakikada Bozokspor’un sol kanattan geliştirdiği atakta Ekrem Sütçü’nün ortasına iyi yükselen Reha Kurt’un kafa vuruşu kalecide kaldı.

90. dakikada Bozokspor, sol kanattan serbest atış kazandı. Ekrem Sütçü’nün kale çizgisi üzerine gönderdiği topa iyi yükselen Reha Kurt ağları sarstı. 2-0

90+1. dakikada Bingölspor atağında Barış Kılıç’ın vuruşunu kaleci Mücahit Atalay kontrol etmeyi başardı.