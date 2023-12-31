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Yozgat'ta hastanelerde görev yapan doktor ve sağlık çalışanları, şehitleri anmak ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto için sessiz yürüyüş düzenledi.



Tarım ve Orman İl Müdürlüğü önünden başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu.

Burada basın açıklaması yapan Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Furkan Güler, hekimler ve sağlık çalışanlarının, terör, soykırım ve işgale karşı yürüdüğünü söyledi.



Gazze'de ambargo ve katliamların hız kesmeden devam ettiğini, hekimlerin, ilk günkü öfke ve acı ile sözün tükendiği yerde, sessiz yürüyüşü ile farkındalık oluşturmaya devam ettiğini söyleyen Güler, "Gazze'deki katliamlar hız kesmeden devam ederken, siyonizmin ve ABD'nin ülkemizdeki maşaları olan terör örgütleri, alçak saldırıları ile 12 kahraman askerimizi şehit ettiler" dedi.



Öfkelerinin büyük olduğunu acılarına yenilerinin eklendiğini belirten Güler, "Bu hain saldırılar siyonist işgalcilerin uzun vadedeki emellerinin Anadolu topraklarımız olduğunu bir kez daha hatırlattı ve Kudüs davasının yalnızca Filistinlilerin değil her Müslüman’ın derdi olması gerektiğini tekrar ispat etti" diye konuştu.