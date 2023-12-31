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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleşmesi planlanan Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki Süper Kupa finali, Atatürk tişörtü ve pankartı yasağı nedeniyle maçın iptaliyle sonuçlandı. Takımlar Türkiye'ye dönerken, merakla beklenen Süper Kupa finalinin ne zaman oynanacağı sorusu gündemi meşgul etmeye devam ediyor.

İki büyük kulüp arasında gerçekleşmesi beklenen mücadele için öne çıkan iki tarih, taraftarları heyecanlandırıyor. Fanatik'in haberine göre; yeni yılın ilk ayının sonları ile Şubat ayının başları arasındaki dönemde takımlar yoğun bir maç temposuna girecekler. Ancak, Ocak sonu - Şubat başında bir boşluk bulunuyor ve bu süreç, Süper Kupa için uygun bir tarih arayışını başlatıyor.

Mart ayı, Türkiye Kupası maçları ve Avrupa kupaları nedeniyle dolu geçecek. Ancak, Fanatik'in belirttiğine göre, Mart ayının son haftası milli maç arasının olması, Süper Kupa için bir başka potansiyel tarih olabilir.

Takımlar Avrupa kupalarından elenirse, Nisan ayı içerisinde hafta içi günleri boşa çıkacak ve bu durumda Süper Kupa maçının Nisan ayında oynanma olasılığı da gündemde.