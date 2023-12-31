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Yozgatlı araç alıcıları için önemli bir gelişme! Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yeniden Değerlendirme Oranı, araç alacak vatandaşlar için netlik kazandı. Özellikle engelli bireyleri yakından ilgilendiren bu düzenleme, 2024 yılında uygulanacak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyet üst limitini belirliyor.

Resmi Gazete'de duyurulan habere göre, engelli vatandaşlar için ÖTV muafiyeti üst limiti 2024 yılı için belirlendi ve bu kapsamda uygulanacak oran yüzde 58,46 olarak açıklandı. 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak bu yeni düzenleme, 2023 yılında 1 milyon 4 bin 200 TL olan ÖTV muafiyetinin, yüzde 58.46 artışla 1 milyon 591 bin 255 TL'ye yükseleceğini ortaya koyuyor.

Bu düzenleme, yüzde 90 ve üzerinde engeli olan vatandaşlar için geçerli olup, bu kapsamdaki bireyler belirlenen üst limite kadar motor hacmi 1.6 litreyi geçmeyen sıfır otomobilleri ÖTV muafiyeti kapsamında satın alabilecekler. 2024 yılı itibariyle hayata geçecek olan bu düzenleme, engelli araç alıcılarına maddi anlamda önemli bir avantaj sağlayacak.