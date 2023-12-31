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Altın fiyatları, 31 Aralık Perşembe günü de zirvedeki seyrini koruyor. Gram altın 2 bin liranın üzerinde işlem görürken, çeyrek altın ise 3 bin 205 lira sınırındaki değerini sürdürüyor.

Altın alım satımı yapmayı düşünenler, gün içinde "Bugün altın fiyatları ne kadar?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 31 Aralık'a özel alış-satış tablosu:

31 ARALIK GRAM ALTIN:

Alış: 1.961,44 TL

Satış: 1.961,76 TL

ALTIN/ONS FİYATI:

Alış: 2.062,58 TL

Satış: 2.063,39 TL

ÇEYREK ALTIN:

Alış: 3.138,30 TL

Satış: 3.207,48 TL

CUMHURİYET ALTINI:

Alış: 12.553,20 TL

Satış: 12.790,68 TL

YARIM ALTIN:

Alış: 6.256,99 TL

Satış: 6.414,96 TL