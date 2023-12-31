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Araç sahipleri için kötü haber: 3 Ocak 2024 Çarşamba günü, benzin ve motorine ciddi zamlar kapıda! Sektör kaynaklarına göre, mazot ve benzine minimum 2,75 TL Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı bekleniyor. Geçtiğimiz hafta benzinin litre fiyatına 1 lira 49 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 61 kuruş zam yapılmıştı. Şimdi gözler, yeni yıla zamlı akaryakıt fiyatlarıyla girecek araç sahiplerinde.

Yeni yılda benzin ve motorine yapılacak olan zamlar, Yozgatlı araç sahiplerini olumsuz etkileyecek. Geçtiğimiz haftaki yüksek zamların ardından, 3 Ocak'ta beklenen ÖTV zammıyla birlikte litre başına ek maliyet artacak. Peki, araç sahipleri ne kadar zamla karşılaşacak? İşte detaylar haberimizde.

Benzin ve motorine yapılan geçtiğimiz haftaki zamlarla birlikte litre fiyatlarına önemli bir yükseliş yaşanmıştı. Ancak, 3 Ocak 2024 Çarşamba günü beklenen ÖTV zammıyla birlikte, araç sahipleri için ek maliyet daha da artacak. Sektör kaynakları, minimum 2,75 TL'lik ÖTV zammının, benzin ve motorin fiyatlarına ciddi anlamda etki edeceğini belirtiyor.