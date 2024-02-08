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Yozgat Bozok Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü görevine Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ümit Budak atandı.

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü'nde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tansel Hacıhasanoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen devir teslim töreninde Prof. Dr. Hasan Güner Berkant Enstitü Müdürlüğü görevini Prof. Dr. Ümit Budak'a devretti.

Devir teslim töreninde konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tansel Hacıhasanoglu görevlerin bir bayrak yarışı olduğunu belirterek kurumlarda asıl olanın aidiyet ve devamlılık olduğunun altını çizdi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hacıhasanoğlu konuşmasının devamında "Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'ne sunduğu değerli katkılardan dolayı Prof. Dr. Hasan Güner Berkant hocamıza teşekkür ediyorum. Görevi devralan Prof. Dr. Ümit Budak hocamızın deneyim ve tecrübeleri ile bundan sonraki süreçte enstitüye güç ve değer katacağına dair inancım tam. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.