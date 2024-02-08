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Yozgat İl Müftülüğü tarafından gençlerin, milli ve manevi değerlerine bağlı, güzel ahlaklı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamak için planlanan programlar çerçevesinde “Gençlik Sohbetleri” programı düzenlendi.

Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Pansiyonu'nda yatılı kalan farklı liselerden öğrencilere yönelik “Gençlik Sohbetleri” bu haftada gerçekleştirildi.

Farklı konularla iki haftada bir olacak şekilde planlanan programda Din görevlileri tarafından okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin ardından Din Hizmetleri Uzmanı Erhan Aydoğdu tarafından, “manevi değerlerimiz” konulu sohbet gerçekleştirdi.

Pansiyon Müdürü İzzet İkiz’inde katıldığı ve öğrencilerin yoğun katılım sağladığı program sonunda pansiyon yönetimi tarafından ikramlarda bulunuldu.