2023-2024 güz dönemi için üniversitelerin kapıları, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sürecinin tamamlanmasıyla birlikte yeniden açılıyor. Her üniversitenin akademik takvimine bağlı olarak değişiyor.

2023-2024 akademik yılı için üniversitelerin açılış tarihi henüz netlik kazanmamış durumda. Yükseköğretim kurumlarında yeni eğitim yılının Eylül ayının son haftalarına doğru başlaması bekleniyor. Öğrenciler ve akademik personel, yeni döneme yönelik hazırlıklarını sürdürürken, üniversitelerin resmi duyurularını takip ederek kesin açılış tarihini öğrenebilirler. Haber Merkezi