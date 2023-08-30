Sarıkaya, Akdağmadeni, Yerköy ve Saraykent ilçelerinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirilerek 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101. yılı kutlandı.

SARIKAYA’DA KUTLAMALAR

30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle Sarıkaya ilçesinde Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreni düzenlendi.

Hükümet konağı tören alanı önünde gerçekleşen törende Atatürk Anıtına, Sarıkaya Kaymakamı Samet Serin ve Belediye Başkanı Ömer Açıkel tarafından çelenklerin sunulmasının akabinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde şanlı Türk Bayrağımızın göndere çekilmesiyle çelenk sunma töreni sona erdi.

Daha sonra Kaymakam Serin ve Başkan Açıkel makamda tebrikleri kabulüyle devam etti.

Törene Kaymakam Serin, Başkan Açıkel, Cumhuriyet Savcısı Sabiha Aysun Sızma, Jandarma Komutanı Üst Teğmen Mustafa Kızıl, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti.

ZAFER BAYRAMI YERKÖY’DE KUTLANDI

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101. yıl dönümü tüm yurt genelinde olduğu gibi Yerköy ilçesinde de, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli Jandarma Astsubay Çavuş Şaziye Zeynep Al, günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı.

Al, 30 Ağustos Zaferi’nin, 101. yıl dönümünü büyük bir coşku ve gururla kutlandığını söyledi.

Yerköy Atatürk Bulvarı’nda düzenlenen törenden sonra, şehitlik ziyaret edildi. Ziyarette İlçe Müftülüğü tarafından Kur’an tilaveti yapıldı. Kur’an tilavetinden sonra 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri sona erdi.

Törene, Yerköy Kaymakamı Muharrem Coşkun, Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Yardımcısı Ferhat Kılıçoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Celal Çakaltepe, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, daire amirleri, askerler ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Ferhat Yılmaz ise, 30 Ağustos’un milletin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Başkan Yılmaz, "Büyük Taarruz'un zaferle sonuçlandığı bu gün, ülkemizin işgalden kurtuluşunu ve tam bağımsızlığını ilan etmemizi sağlamıştır. Bu anlamlı günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımız için canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı, milletimizin birlik ve beraberliğinin, kardeşlik ve dayanışmasının en önemli sembolüdür. Bu bayram vesilesiyle, Yerköy'ümüzün daha da gelişmesi ve büyümesi için hep birlikte çalışacağımızın sözünü veriyorum. Yerköy'ümüzü, yaşanabilir, huzurlu ve refah içinde bir şehir haline getirmek için var gücümüzle çalışacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, Yerköylü hemşehrilerimin ve tüm milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum" şeklinde konuştu.

101. YILI KUTLANDI

Zafer Bayramı’nın 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Akdağmadeni Belediye Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı önünde anma programı gerçekleştirildi.

Düzenlenen Programa İlçe Kaymakamı Fatih Topuz, Belediye Başkanımız Nezih Yalçın, Belde Belediye Başkanları, siyasi parti temsilcileri, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Atatürk Anıtına çelenklerin sunulmasıyla devam eden anma programı günün anlam ve öneminin yapıldığı konuşmanın ardından son buldu.

ŞEHİT VE GAZİLER ANILDI

Saraykent ilçesinde de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama etkinlikleri yapıldı.

Etkinliklere Saraykent Kaymakamı Ali Açıkgöz, Belediye Başkanı Ahmet Öçal, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Günün anlamına değinerek bir açıklamada bulunan Başkan Öçal, “30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyor, bu topraklarda ay yıldızlı bayrağımız altında özgürce yaşamamızı kanları ve canları pahasına sağlayan başta cumhuriyetimizin kurucusu, ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahraman gazilerimizi ve şehitlerimizi hürmet, minnet ve şükranla anıyorum” dedi.

ÇELENK SUNULDU

Boğazlıyan ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama etkinlikleri gerçekleştirildi.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101. yılı nedeniyle yapılan etkinliklere Boğazlıyan Kaymakamı Recep Aydın, Belediye Başkanı Gökhan Coşar, il protokolü ve vatandaşlar katılım sağladı.

Etkinlikler sonrasında açıklamada bulunan Başkan Coşar, “30 Ağustos Zafer Bayramı’nın yıl dönümünde, ilçe protokolümüz ve hemşehrilerimizle birlikte Atatürk Anıtı’na çelenk sunma törenimizi gerçekleştirdik. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyorum” şeklinde konuştu.

“BU MİLLET ASLA YENİLMEZ”

30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle Çekerek Hükümet Konağı önünde çelenk sunulma programı yapıldı.

Düzenlenen çelenk sunulma programına Çekerek Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel, kurum amirleri katıldı.

Zafer Bayramı dolayısıyla Çekerek Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, “Bu zafer, milletimizin azim ve kararlılığının bir simgesidir. Geleceğe taşıdığımız bu mirasla, birlik ve beraberlik içinde nice zaferlere ulaşmayı diliyor, bu vatanı korumak için hayatlarını feda etmiş tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı, huzurlu ömürler diliyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun” denildi.

“ZAFER BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN”

Zafer Bayramı dolayısıyla Sorgun ilçesinde de çeşitli çelenk sunumu yapıldı.

Zafer Bayramı dolayısıyla Sorgun Belediyesi’nin sosyal medya hesabından şu açıklama paylaşıldı: “Yüz yıllık Cumhuriyetimizin büyük zaferi, 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal Savaşımızın tüm kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.”

AYDINCIK’TA DA KUTLANDI

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılı Aydıncık ilçesinde de kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Aydıncık Kaymakam Vekili Hayrettin Buğra Güzel, ilçe protokolü ve vatandaşların katılımı ile Atatürk Anıtına çelenkler sunuldu.

Akabinde Kaymakam Vekili Hayrettin Buğra Güzel ve Belediye Başkan Vekili Bünyamin Güngör kaymakamlık makamında tebrikleri kabul ettiler. Melike Aslı Arslan