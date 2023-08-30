Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, kampanyanın 1 Eylül 2023 tarihinde başlayacağını ve 17 Kasım 2023 tarihine kadar süreceğini duyurdu.

“KAYIPLARA SEBEP OLUYOR”

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından şap hastalığı hakkında bilgi verildi. Verilen bilgide, “Şap hastalığı, sığır, manda, koyun, keçi ve domuzların yanı sıra yabani çift tırnaklı hayvanlarda da görülen, büyük ekonomik kayıplara yol açabilen çok bulaşıcı bir viral hastalıktır. Ağızda, tırnakta ve memelerde yaralara neden olan bu hastalık, et veriminde yüzde 30-45, süt veriminde ise yüzde 15-35 arasında kayıplara sebep olmaktadır. Özellikle genç hayvanlar, hastalığa karşı son derece hassastır ve hastalık ölümle sonuçlanabilir” ifadeleri yer aldı.

KORUNMA YOLU AŞILAMA

Hastalığın korunma yolları hakkında ise şu açıklama yapıldı: “Hastalıktan korunmanın yolu, hayvanların yılda iki kez (ilkbahar ve sonbahar) olmak üzere yılda toplam iki kez aşılanmasıdır. Ayrıca büyükbaş hayvanların il dışına sevklerinde ve hayvancılık desteklemelerinde şap aşısının yapılmış olması zorunlu tutulmaktadır.”

“ÖNEMLİ HATIRLATMA”

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

İl Müdürlüğü, kampanya süresince il genelindeki büyükbaş hayvancılık işletmelerine ulaşmaya çalışacaklarını belirtti.

Müdürlük, görevli personellerin aşılama için ulaşamadığı veya herhangi bir nedenle aşılanamayan büyükbaş hayvanları olan yetiştiricilerin kampanya döneminde hayvanlarını aşılatmaları ve ayrıntılı bilgi almak için il ve ilçe müdürlüklerine başvurmaları gerektiğini açıkladı. Melike Aslı Arslan