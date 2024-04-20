Yozgatlı çiftçilerinide yararlandığı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), 5-18 Nisan 2024 tarih aralığında toplam 27,6 milyon lira IPARD II hibe desteğini proje başvuru sahibi girişimcilerin hesaplarına aktardı.

TKDK’den yapılan açıklamada, “IPARD Programı kapsamında AB standartlarında hayata geçirilen yatırımlarla kırsalda gelir seviyesinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çalışma çağındaki 18-40 yaş nüfusun kentlere göçünün önlenmesi amaçlanıyor” ifadelerine yer verildi.

Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere mali destek olmak amacıyla hazırlanan, TKDK tarafından uygulanan Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı (IPARD) Programı kapsamında ödemesi tamamlanan 22 projenin tutarları şu şekilde açıklandı:

Çiftlik faaliyeti ve iş geliştirme: 12 milyon 175 bin lira

Hayvancılık: 7 milyon 557 bin lira

Gıda işleme ve pazarlama: 7 milyon 138 bin lira

Yerel kalkınma stratejileri: 412 bin 799 lira

Teknik destek: 355 bin lira