İl Özel İdare Spor Kulübü Başkanı Ramazan Daşdan, Yozgatspor 1959 FK ile yarın oynanacak Play-Off maçına futbolseverleri davet etti.

Yozgatspor 1959 FK ile İl Özel İdare Spor yarın saat 15.00’da Play-Off maçında karşı karşıya gelecek. Bozok stadyumu dış saha oynanacak müsabaka öncesi İl Özel İdare Spor Kulübü Başkanı Ramazan Daşdan sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Başkan Daşdan yaptığı açıklamada, “Çok değerli büyüklerim ve kardeşlerim öncelikle depremden etkilenen, zarar gören Tokat, Yozgat ve Kadışehri ilçelerine geçmiş olsun diyor, vatanımızı milletimizi tüm doğal afetlerden muhafaza etmesini yüce Mevla’mdan niyaz ediyorum” dedi.

Daşdan açıklamasını şu şekilde tamamladı: “Bizler güzel memleketimizin Yozgat’ımızın spor camiasının en köklü kulüplerinden biri olan tarihinde birçok kez şampiyonluklar yaşayan bir kulübüz Bizler bu işleri yaparken düşündüğümüz tek şey Yozgat’ımızın genç yetenekli oyuncularını iyi yerlerde görmek kariyerlerine başarılar eklemelerine yardımcı olmak. Lâkin bizler bu takımı bir yerlere getirmek için mücadele ederken ve tüm enerjimizi, her şeyimizi ortaya koyarken çok sevdiğimiz bir kaç Abimiz ve kardeşimizden başka hiç kimsenin dönüp bakmadığını görüyoruz ve bu işin en acı tarafını yaşıyoruz.

İl Özel İdare Spor Kulübü Başkanı olarak Yozgat kamuoyuna sesleniyorum. Bu takımın bu sezondaki başarısı sadece sevgi, saygı, dostluk ve samimiyet teknik direktörümüz Onur Şahingöz’ün sezon başından beri verdiği bu emeğe, oyuncu transferlerinde ki hassasiyetine bizzat şahit oldum. 18 maç 18 galibiyetle ligi namağlup bitiren oyuncularımıza bir şeyler yapmak ödüllendirmek ve bu başarılarını hiçe saymamak, İl Özel İdare Spor Kulübü'nün boynunun borcudur. Buradan Bütün Büyüklerimize ve İl özel idare çatısı altında bulunan, ekmeğini yiyen her kim varsa bu takıma sahip çıkmasını bekliyoruz. Bizim yaptığımız elde ettiğimiz başarıyı kimse görmezden gelmesin bu işlerin nasıl olduğunu nasıl yürüdüğünü bir kişi çıkıp sormuyor yada merak etmiyor. Biz bir şeylerle mücadele ederken dedikodumuzda çok oluyor olacakta onlara kulak asmıyoruz işimizi yapıp İl özel idare sporu hak ettiği yerde görmek için mücadelemizi ediyoruz. Bizler gerçekten maddi manevi çok yorulduk artık. Buradan çok kıymetli mesai arkadaşlarıma da teşekkür etmek istiyorum, bu hikâyede hepsinin bir yeri var. Gelin bu hikâyeyi en güzel şekilde tamamlayalım son 6 maçımızı aslanlar gibi çıkıp oynayalım elimizden geleni yapalım gerisini Allah'a bırakalım. Buradan Play-Off'taki tüm rakiplerimize şimdiden başarılar diliyorum İnşallah hak edenin iyi futbol oynayanın şampiyon olduğu bir sezon olur. Tüm sporseverleri pazar günü saat 15:00'da maça davet ediyorum. Sevgilerim ve saygılarımla” ifadelerini kullandı.