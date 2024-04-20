Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar'ı makamında ziyaret etti.

Fatih Arslan, Bozok Üniversitesi'nin Yerköy'e ve bölgeye büyük katkılar sağladığını belirterek, "Üniversite ile belediyemiz arasında daha sıkı bir iş birliği kurmak istiyoruz. Bu sayede Yerköy'ümüzü daha da geliştirmek ve vatandaşlarımıza daha iyi hizmetler sunmak için birlikte çalışmaya hazırız" dedi.

Başkanla çeşidi istişarelerde bulunan Prof. Dr. Evren Yaşar ise ziyaret duyduğu memnuniyeti dile getirerek Arslan 'a çalışmalarında başarılar diledi.