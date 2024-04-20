Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında, Yerköy ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheliler E.G. ve M.G'ye yönelik operasyon düzenlendi.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde kullanma aparatları ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.G. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, E.G. serbest bırakıldı.