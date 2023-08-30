Yavuz Selim İlkokulu Müdürü Hilmi Göktaş yardımcı görevliler ile birlikte okul duvarlarını boyadı.

Çeşitli yerlerin tadilattan geçen okulun müdürü Hilmi Göktaş, yardımcı görevlilerle birlikte okulda boyama işlemi yaptı.

Yaptığı işin önemli olmadığını, her müdürün aynı şekilde davranacağını söyleyen okul Müdürü Göktaş, "Biz de çorbada tuzumuz olsun dedik. Elimize boyayı aldık okulumuzun çeşitli yerlerinde boyama işlemi yaptık. Okulun bahçe duvarı, sınıf ve öğretmenler odası gibi ufak tefek yerleri boyadık. Bu içten gelen bir şey. Ufak da olsa okulumuza katkı olsun istedik" dedi. Alpaslan Demir