Kayseri Şeker Fabrikası, Boğazlıyan Şeker’in de aralarında bulunduğu 2023-2024 kampanya dönemine ait 13-16 Şubat tarihli pancar bedeli ödeme takviminin son gününde, pancar bedeli ödemelerini başarıyla tamamladı.

Sözleşmeli ekim yapılan 21 bölgedeki çiftçilere toplamda 7 milyar 677 milyon 149 bin lira ödeme gerçekleştirildi.

Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay yaptığı açıklamada, “Bu ödemelerle Kayseri Şeker, bölge insanına katma değer sağlayarak, hem çiftçilerin yüzünü güldürdü hem de yerel ekonomiye canlılık kazandırdı. Çiftçilerimize bereketli olsun. Çiftçilerin ve Türkiye’nin Güveni” ifadelerini kullandı.