Bilgilendirme toplantısında T3 Vakfı temsilcileri öğrencilere, TEKNOFEST tanıtımı ve proje hazırlama konularında bilgilendirme yaptı.

“TEKNOFEST 2024 ADANA'DA!”

Türkiye’de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan ve birçok kuruluşun paydaşlığıyla düzenlenen Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’in 2024 durağı Adana.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürütücülüğünde 10’uncu festivalini gerçekleştirecek olan TEKNOFEST, Adana'da milyonlarca teknoloji tutkununu buluşturmaya hazırlanıyor.

"TEKNOFEST ile Gelecek Sensin” mottosuyla prestijli yarışmalarda yüksek performans sergileyecek teknoloji tutkunlarına 30 milyon lira ödül ve 55 milyon liranın üzerinde malzeme desteği sağlanacağını belirten T3 Vakfı temsilcileri, “Her yıl bir önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı ve Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları olan TEKNOFEST teknoloji yarışmaları bu yıl 46 ana kategori, 117 alt kategoride düzenlenecek. TEKNOFEST 2024 teknoloji yarışmalarına başvurular 20 Şubat 2024 tarihine kadar yapılabilecek. Teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler, çeşitli konularda gerçekleştirilen söyleşi ve etkinlikler gibi birçok faaliyete ev sahipliği yaparak toplumda teknolojiye olan ilgiyi artırmayı ve Türkiye’nin teknoloji üreten ve geliştiren bir topluma dönüşmesi konusunda farkındalık oluşturmayı hedefleyen festivalin tarihi ilerleyen günlerde açıklanacak” dedi.

“BİLİMSEL ÇALIŞMALARA KATKI SUNUYORUZ”

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın amacından bahseden yetkililer, “Yetenekli gençlerin ve her yaş grubundan insanların teknoloji geliştirilmesi süreçlerine katılmalarını sağlamak; stratejik önemi, yüksek katma değeri ya da küresel rekabet koşulları gereğince milli ve özgün olarak üretilmesi öncelikli olan ürün, sistem ve bileşenlerin üretilmesine dönük girişim, araştırma-geliştirme, proje ve faaliyetleri yapmak ve desteklemek; yetenekli gençleri tespit etmek ve eğitmek; teknoloji alanında girişimcilik kültürünün gelişmesine ve bütün bu alanlarda yapılacak bilimsel çalışmalara katkıda bulunmaktır. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, Türkiye’nin daha iyi bir dünya için sözünü ve sesini yükseltebilmesi, ekonomik ve insani açıdan gelişmiş toplumlar arasında yer alması için milli ve yerli teknoloji hamlesini gerçekleştirmesinin kaçınılmaz olduğuna inanan bir grup genç girişimci ve genç profesyonel tarafından kurulmuştur. Vakıf yürütmekte olduğu proje ve çalışmalarıyla, Türkiye’nin milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmesine yönelik katkı sağlamayı hedeflemektedir. Dünyada 1970’lerde başlayan, 1990’lı yıllarda özellikle bilişim alanında hız kazanan ve halen devam eden teknoloji devriminde geç kalınması, sanayi devrimi ile benzer şekilde bu süreci yakalamakta geç kalan ülkeler açısından gelecek on yıllar boyunca kapatılması oldukça güç bir uçurum oluşturacaktır. Teknoloji ithalatı; ekonomiden savunmaya, eğitimden toplumsal gelişmişlik düzeyine bir çok alanda toplumlar için bağımlılık yaratmaktadır. Milli teknoloji hamlesi, içinden geçmekte olduğumuz tarihsel dönemde toplumların gerçek anlamda egemen ve bağımsız olmaları için temel bir koşul olarak ortaya çıkmaktadır. Bir toplum ve ülkenin, teknolojik açıdan kendine yeterliliğinin en temel unsurunu yetişmiş insan kapasitesi oluşturmaktadır. Türkiye Teknoloji Takımı bu inançla yola çıkarak, Türkiye’nin bu alanda yetişmiş insan kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirmektedir. Vakıf bu hedef doğrultusunda iki ana alanda projeler yürütmektedir. Potansiyel sahibi ortaokul, lise ve üniversite gençlerine yönelik teknik eğitimler ve atölye çalışmaları ile proje yarışmaları ve hekatonlara yönelik takımların kurulması ve desteklenmesi vakfın ana faaliyet alanını teşkil etmektedir. Diğer faaliyet alanını ise, Türkiye’ye katma değer sağlayacak teknoloji girişimlerine kuluçka ve hızlandırma merkezlerinde lojistik, teknik ve danışmanlık destekleri, girişim sermayeleri ve melek yatırım ağları yoluyla sermaye destekleri sağlanmasına yönelik çalışmalar oluşturmaktadır” ifadelerini kullandı.