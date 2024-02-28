Boğazlıyan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından branş öğretmenlerinin katılımı ile toplantı gerçekleştirildi.

Öğrencilerimiz Için Birlikte Çalışacağız’

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İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek başkanlığında Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğünün Konferans Salonunda bir toplantı düzenlendi.

İki hafta boyunca, branş öğretmenleriyle yapılacak toplantılarda eğitim hakkında görüşmeler gerçekleştirilecek.

İngilizce öğretmenleriyle yapılan ilk toplantıda, Milli Eğitim Bakanlığı eğitim politikaları, müfredat, ders çerçeve programları, okullardaki sorunlar ve öğrenci başarısını artırmaya yönelik çalışmalar ele alındı.

Öğrencilerimiz Için Birlikte Çalışacağız’ 2

Toplantıda İlçe Müdürü Şimşek, "Öğretmenlerimiz, öğrencilerin gelecekteki hayatlarını şekillendirmede büyük bir sorumluluğunuz olduğunun farkındayız. Bu sorumluluğu layıkıyla yerine getirdiğinize hiçbir şüphemiz yok ve size minnettarız. Öğrencilerin dünya ile rekabet edebilecek bilgi, beceri ve donanıma sahip olmalarını sağlamak öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Öğrencilerin başarı grafiğini artırmak için motivasyonlarını yükseltmek, çağın gelişmelerini takip etmelerini sağlamak ve her türlü olumsuzluk ve kötü alışkanlıklardan korumak için birlikte çalışacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi