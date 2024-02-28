Şehit Mehmet Tez Anadolu Lisesi okul idaresi tarafından 12’nci sınıf öğrencilerine yönelik “Kariyer Günleri” etkinliği hazırlandı.

Kariyer Günleri etkinliğinin ilk konuğu Yerköy Cumhuriyet Savcısı Barış Çetin oldu.

Okul Konferans Salonunda düzenlenen etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Necmettin Sağlam, okul idarecileri öğretmenler ve 12’nci sınıf öğrencileri katıldı.

Okul Müdürü Köksal Latif, “Kariyer Günleri kapsamında, öğrencilerimizin meslekleri her yönüyle tanıyıp doğru hedefler belirleyerek ilgi ve yetenekleri doğrultusunda uygun mesleği seçmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Ayrıca öğrencilerimizin kişisel gelişimlerini artırmalarını, iş dünyasını tanımalarını, farkındalıklarının artmasını sağlamak amacıyla mesleki becerilerini geliştirmek ve ilham almak için ilçemizin kıymetli idareci ve iş insanlarını okulumuzda öğrencilerimiz ile buluşturuyoruz” dedi.

İlçe Milli eğitim Müdürü Necmettin Sağlam ise düzenlenen etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Kıymetli katkılarından dolayı savcımıza çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin meslek seçiminde daha etkin karar vermeleri yönünde çok güzel bir etkinlik gerçekleştirildi. Bu kapsamda emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ederim” şeklinde konuştu.