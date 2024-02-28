Proje kapsamında anneler çocukları ile birlikte Atıksız Mutfakta yemek yaparak eğlenceli vakit geçirdiler.

Sorgun Fatih Ortaokulu öğrencileri anneleri ile birlikte Atıksız Mutfak atölyesine katılarak çeşitli tarifler hazırladı.

“İLK ADIM ATILDI”

Projenin amacının atıksız bir mutfağa sahip olmak ve sürdürülebilirliğe katkı sağlamak olduğunun altını çizen SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “Atıksız mutfak için atık yönetimimizi bilinçli kontrol etmemiz gerekiyor. Dünyamızı daha sürdürülebilir bir hale getirmek için. Atıksız yaşam, aslında çok uğraş gerektiren ve zorlayıcı bir süreç değil. Eğer bizler kararlı olursak, alışverişlerimizi planlı ve ihtiyacımız olanı kadar alırsak, dönüşümünün sağlandığından emin olduğumuz ürünleri tercih edersek ve evimizde atıkları geri dönüşüm için ayırırsak atıksız yaşamın ilk adımını atmış oluruz” dedi.

“AMBALAJLI GIDAYA DİREN”

Atıksız mutfak ile kısa süre içerisinde doğa dostu bir yaşam tarzı edinilebileceğini söyleyen Uğuz şu ifadeleri kullandı; “Atıksız mutfağın ilk adımı, mutfağımızda bulunan materyalleri azaltmamızla başlayabiliriz. Atıksız bir mutfak ile sadeleşebilir, çöp çıkarmadan zamandan tasarruf edebiliriz. Gereksiz tüketim ve israfın önüne geçmiş, aynı zamanda sağlıksız alışkanlıklarımızdan da zaman içinde kurtulmuş oluruz. Diren, düşür, değerlendir, dönüştür, doğaya geri ver. Ambalajlı gıdaya diren, mutfak malzemelerini ayır.”