Bu yıl bankaların uyguladığı yüksek zam oranlarıyla birlikte kredi kartı aidatlarındaki sorun daha da büyüdü. Sabah gazetesinin haberine göre, Tüketici Hakem Heyetleri ve tüketici derneklerine binlerce şikayet gelirken, yıllık olarak alınan kredi kartı aidatlarının 400 ila 1500 TL arasında değiştiği belirlendi.

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Başkanı Levent Küçük, "Özel bankalar bu yıl genel olarak kredi kartı aidatlarına yüzde 50 ila 70 arasında zam yaptılar. Türkiye'de aktif olarak kullanılan 103 milyon kredi kartı bulunmakta. Bu kartlara bu yıl toplamda 30 milyar TL'nin üzerinde bir aidat yansıtılacak" dedi.

Kredi kartlarından yıllık aidat adı altında ücret alınmasını düzenleyen mevzuat, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereğince çıkarılan ve 3 Ekim 2014 tarihinde yayımlanan "Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Yönetmelik" ile yasal hale getirilmişti.

AİDATLARIN GERİ ALINMASI İÇİN YÖNTEMLER

Vatandaşlar, bankaların müşteri hizmetlerini arayarak veya tüketici hakem heyetlerine e-Devlet üzerinden başvurarak kredi kartı aidatlarını geri alabilmekteler. Bunun için E-devlet sistemine şifre, internet bankacılığı veya mobil imza gibi yöntemlerden biriyle giriş yapıldıktan sonra arama çubuğuna TUBİS (Tüketici Bilgi Sistemi) yazılması gerekiyor. Ardından, Tüketici Hakem Heyeti başvuru sayfasına yönlendirilen vatandaşların, kesilen aidata ilişkin dekont, adres, mail ve bankanın vergi numarası gibi bilgileri girmesi gerekmektedir.

DOLANDIRICILARA DİKKAT!

Öte yandan, bazı dolandırıcılar tarafından kredi kartı aidatlarının geri alınabileceğine dair SMS mesajları, sosyal medya reklamları ve bu mesajların yönlendirdiği linkler de dolaşıma sokulmaktadır. Ancak bu tür linklerin açılması sonucunda, vatandaşlar yüksek tutarlı cep telefonu faturaları ile karşılaşabilmektedirler. Bu nedenle, banka müşteri hizmetleri ve E-Devlet üzerinden aidat iadesi başvurusu yapılması en güvenli yol olarak tavsiye edilmektedir.