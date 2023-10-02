Yozgat'ın hak ettiği değeri görmediğini ve birçok konuda geri kaldığını belirten Başkan Aydoğmuş, belediyenin çalışmalarını eleştirdi.

Başkan Aydoğmuş, "Yozgatlı her şeyi görüyor ama siz Yozgat halkının isteklerini görmüyor, kulak vermiyorsunuz. Resmen Yozgat'la dalga geçiyorsunuz. 95 proje içerisinde asrın projesi dediniz ama yarım saat yağan yağmurda bile Yozgat'ı sel götürdü. Yollar trafiğe kapandı. Evlere sular doldu. Yozgat delik deşik edildiğinde altyapı neden yapılmadı. Neden yetersiz kaldı, bu sorulara Yozgat halkı cevap bekliyor" dedi.

Bir zamanlar Yozgat'a vaatedilen fakat sonrasında başka şehre atfedilen tank palet fabrikasından başlayarak, hastane sorununa kadar bitmek bilmeyen sorunların halkı yıldırdığına değinen Aydoğmuş, “Yozgat halkının artık alt kümelerden sıyrılıp, üst düzey şehirlerden olmak istediğini de ekledi. Tarım, hayvancılık, sanayi gibi alanlarda potansiyeli olan bu şehir için on binlerce çalışan istihdam edilebilir. ilimizi marka yapacak yatırımlar sağlanabilir, sosyokültürel, sanat, ekonomi, sağlık gibi alanlarda ciddi değişime uğraması gerekirdi” ifadelerini kullandı.

Aydoğmuş konuşmasının devamında, ”Bir Yozgatlı olarak üzülüyorum, 20 yıllık AKP iktidarlığında Yozgat böyle olmamalı. İnsanlar değişimi fark etmeliydi. Yozgat göç veren değil, göç alan bir il olmalıydı. Yozgat halkı devasa ceza evlerinin olduğu bir il değildir. Hatırlayın bir seçim dönemi, halkın meydandan "acemi birliği istiyoruz" dediğinde "size acemi birliği değil usta birliği yakışır" dediğiniz usta birliğini istiyor. Dev adımlarla 4 yılda 95 proje, nazar değmesin' sloganıyla 4 yılı değerlendiren Yozgat Belediyesine Nazar değdi” diye konuştu. (Haber Merkezi)