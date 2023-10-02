Bilim insanlarıyla bir araya gelecekler

TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı tarafından başlatılan ve bilim insanlarını öğrencilerle buluşturarak toplumda bilim farkındalığını ve okuryazarlığını geliştirmek, bilim dünyası ile toplumun bilim iletişimini arttırmak amacıyla düzenlenen 'TÜBİTAK Bilim Söyleşileri' Yozgat’ta da yapılacak.

Proje kapsamında Saraykent İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada; TÜBİTAK Bilim Söyleşileri için Marziye – İbrahim Ertek Ortaokulu öğrencileri bilim söyleşilerinde bilim insanlarıyla bir araya gelecek.



Projede emeği geçenlere teşekkür eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan, “Bilim insanlarını öğrencilerle buluşturarak toplumda bilim farkındalığını ve popüler bilim okuryazarlığını artırmayı hedefleyen “TÜBİTAK Bilim Söyleşileri” kapsamında destek almaya hak kazanan Marziye – İbrahim Ertek Ortaokulu yönetici, öğretmen ve öğrencilerini tebrik eder, başarılar dileriz” dedi. (Haber Merkezi)