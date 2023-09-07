2023 - 2024 eğitim ve öğretim yılı için 11 Eylül’de çalacak ders zili öncesi okulların bahçe düzenleme yapan Sarıkaya Belediyesi, ilçedeki okullarda çalışmalarına devam ediyor.

Sarıkaya Belediyesi ekipleri, eğitim ve öğretim sezonunun başlamasına sayılı günler kala ilçedeki okullarda bahçe düzenleme işlemlerini gerçekleştiriyor.

ÇOCUKLAR İÇİN DAHA KONFORLU HALE GETİRİLİYOR



Okul bahçelerine estetik düzenlemeler gerçekleştiren ekipler, bakım-onarım işlerini hummalı bir şekilde tamamlıyor. Okul bahçelerinin daha güvenli ve öğrencilerin rahatça hareket edebilmeleri için ekipler aralıksız olarak çalışıyor.

Yeni eğitim döneminde tüm öğrencilere başarılar dileyen Belediye Başkanı Ömer Açıkel, “Yarınımızın teminatı öğrencilerimizin daha temiz, konforlu ve hijyenik bir ortamda eğitim almalarına imkan sağlamak için her sene olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç duyulan okullara gerekli desteği veriyoruz. Çocuklarımıza ve gençlerimize yaptığımız her yatırım bizim için ayrı bir önem taşıyor. Sarıkaya Belediyesi olarak eğitime sağladığımız katkıdan hiçbir zaman tasarruf etmedik, etmeyeceğiz” diye konuştu. (Haber Merkezi)