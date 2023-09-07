MHP Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, Cumartesi günü gerçekleşecek olan ’14. Olağan Kongresine’ tüm partilileri ve vatandaşları davet etti.

Milliyetçi Hareket Partisi Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu yaptığı açıklamada, “11 Ağustos’ta başlatmış olduğu ilçe kongrelerini 20 Ağustos’ta tamamladık. İnşallah 9 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan il kongremizi de aynı özen ve özveri ile gerçekleştireceğiz. Başta partililerimiz olmak üzere tüm halkımızı kongremize davet ediyorum” dedi.

ÖNEMLİ İSİMLER KATILACAK

9 Eylül de gerçekleştirilecek olana kongreye MHP’nin önde gelen isimleri katılım sağlayacak. Kongreye MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef ve Avukat Ümit Altınordu katılacak.

Miting havasında kongre gerçekleştireceklerini belirten Başkan Irgatoğlu, “9 Eylül Cumartesi günü saat 14.00’te Büyük Sinema da gerçekleştirilecek olacağımız İl Teşkilatımızın 14. Olağan Kongresini bir miting havasında gerçekleştireceğiz. Milliyetçi Hareket Partisinde kongreler bir hizmet yarışının göstergesi, bayrak değişimi, yenilenme, güçlenme anlamı taşımaktadır. Birlik ve beraberliğimizi perçinleyeceğimiz kongremizde il teşkilatı olarak tek hedefimiz Cumhur İttifakı adına partimizin stratejik hedeflerine uygun adımları atmaya kararlılıkla devam etmektir. Bu kutlu yolda partimizin her kademesindeki dava arkadaşlarımızın aziz milletimiz için yoğun çalışmaları artarak devam edecektir. Gerçekleştirecek olduğumuz kongremize partimizin önemli isimleri katılım sağlayacak. Başta hemşehrimiz MHP Genel Başkan Yardımcımız Sadir Durmaz, Aksaray Milletvekilimiz Ramazan Kaşlı, Yozgat Milletvekilimiz İbrahim Ethem Sedef, Avukat Ümit Altınordu Belediye Başkanlarımız, teşkilatlarımız ve vatandaşlarımız katılacak. Partimizde istikrar, daha güçlü istikbal diyerek güçlenerek tamamlayacağımız kongremizin şimdiden partimize ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

ESNAFI GEZDİ

Irgatoğlu, Yozgat esnafını gezerek kongreye davet etti.

Bulduğu her fırsatta vatandaşları ve esnafı ziyaret ettiğini dile getiren Irgatoğlu, “Her zaman vatandaşlarımızın ve esnafımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Bu vesile ile de esnafımızı gezerek bire bir kongremize davet ettik. Onlarda sağ olsunlar bizleri kırmadılar. Geride bıraktığımız 14 Mayıs ve 28 Mayıs Cumhurbaşkanı ile Milletvekili Genel Seçimlerinin ardından Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin de sık sık ifade ettiği gibi Türk ve Türkiye Yüzyılı yürüyüşü yol haritası büyük Türk milleti tarafından tecelli etmiştir. Hemen akabinde partimiz tarafından ‘2024’e Doğru, Diyar Diyar Anadolu’ programları başlatıldı. Ayırmadan, ayrışmadan yerelde iktidar, ülkede istikrar diyerek yoğun bir çalışma dönemi öncesinde genel merkezimizin almış olduğu karar doğrultusunda kongremizi gerçekleştireceğiz. Türk siyasetinin yüz akı, çalışmalarıyla örnek olmuş ve sadece kendisine Türk milletinin ve vatanının geleceğini referans alan kutlu davamızın, partimizin demokrasi şöleninde tüm halkımızı aramızda görmekten büyük onur ve kıvanç duyarım” dedi. (Haber Merkezi)