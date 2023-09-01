Belediye Başkanı Açıkel, “Yapay Zeka Destekli Eğitim Kartı” ile öğrencilerin sınav hazırlığına destek olacak.

Belediye Başkanı Ömer Açıkel, LGS ve YKS sınavlarına hazırlanan öğrencilere 1 yıl boyunca hem konuları dinleyebilecekleri hem de soru çözebilecekleri “Yapay Zeka Destekli Eğitim Kartı” desteğinde bulunacaklarını söyledi.

BAŞKAN ÖĞRENCİLERİN YANINDA!

Yapacağı destek hakkında açıklamada bulunan Başkan Açıkel, “LGS ve YKS sınavlarına hazırlanan öğrencilerimize 1 yıl boyunca hem konuları dinleyebilecekleri hem de soru çözebilecekleri, öğrencinin kişisel akademik düzeyine uygun olarak oluşturulan ‘Yapay Zeka Destekli Eğitim Kartı’ ile siz sevgili öğrencilerimize ve ailelerine destek oluyoruz” dedi.

ÖĞRENCİ VE AİLEYE DESTEK OLACAK

Yapay Zeka Destekli Eğitim Kart’ı hakkında bilgi veren Başkan Açıkel, “Yapay Zeka Destekli Eğitim Kart sizlere Belediyemizce ücretsiz olarak verilen bir ‘Kişisel Eğitim Kurumu'dur. İnternet sitesi üzerinden kendi kişisel aktivasyon kodunuz ile giriş yapacağınız sistemimizde; Tüm derslerin konu anlatım videoları, kendi seviyenize uygun olarak Yapay Zeka ile hazırlanan 100 bini aşkın soru, konu tarama sınavları, bireysel ders programı gibi bir çok fırsata erişebileceksiniz. Sistemin detaylı anlatımı, verimli ders çalışma, doğru ders çalışma programı oluşturma, kalıcı öğrenme taktikleri, sınav sürecinde stratejik yönetimler, sınav sürecinde aile ve öğrenci işbirliği nasıl olmalı gibi konularda da Ankara'dan gelecek olan uzman ekibimiz ilçemizdeki öğrenciler ve velilerimizle bir seminer yapacak olup seminerin günü ve tarihi Belediyemiz tarafından duyurulacaktır” ifadelerini kullandı. Melike Aslı Arslan