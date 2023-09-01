Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar…

Yozgat namaz vakitleri… (2)

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri…

01.09.2023 tarihi için namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                04:33     06:01     12:46     16:26     19:21     20:43

Akdağmadeni   04:29     05:57     12:42     16:21     19:16     20:39

Aydıncık            04:30     05:59     12:44     16:24     19:19     20:42

Boğazlıyan       04:33     06:00     12:44     16:24     19:19     20:40

Çandır                04:32      05:59     12:43     16:23     19:18     20:39

Çayıralan           04:31      05:58     12:43     16:22     19:17     20:39

Çekerek            04:29      05:58     12:43     16:23     19:18     20:41

Kadışehri          04:28      05:57     12:42     16:22     19:17     20:40

Saraykent        04:30      05:58     12:43     16:23     19:18     20:40

Sarıkaya           04:32      05:59     12:44     16:23     19:18     20:40

Denizde Türk Bayrağı gururu Denizde Türk Bayrağı gururu

Şefaatli             04:34     06:02     12:46     16:26     19:21     20:43

Sorgun                04:31     06:00     12:45     16:24     19:19     20:42

Yenifakılı            04:34     06:01     12:45     16:25     19:20     20:41

Yerköy                04:35     06:03     12:47     16:27     19:22     20:44