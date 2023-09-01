Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar…
Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri…
01.09.2023 tarihi için namaz vakitleri;
Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
Yozgat 04:33 06:01 12:46 16:26 19:21 20:43
Akdağmadeni 04:29 05:57 12:42 16:21 19:16 20:39
Aydıncık 04:30 05:59 12:44 16:24 19:19 20:42
Boğazlıyan 04:33 06:00 12:44 16:24 19:19 20:40
Çandır 04:32 05:59 12:43 16:23 19:18 20:39
Çayıralan 04:31 05:58 12:43 16:22 19:17 20:39
Çekerek 04:29 05:58 12:43 16:23 19:18 20:41
Kadışehri 04:28 05:57 12:42 16:22 19:17 20:40
Saraykent 04:30 05:58 12:43 16:23 19:18 20:40
Sarıkaya 04:32 05:59 12:44 16:23 19:18 20:40
Şefaatli 04:34 06:02 12:46 16:26 19:21 20:43
Sorgun 04:31 06:00 12:45 16:24 19:19 20:42
Yenifakılı 04:34 06:01 12:45 16:25 19:20 20:41
Yerköy 04:35 06:03 12:47 16:27 19:22 20:44