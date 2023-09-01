Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar…

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri…

01.09.2023 tarihi için namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 04:33 06:01 12:46 16:26 19:21 20:43

Akdağmadeni 04:29 05:57 12:42 16:21 19:16 20:39

Aydıncık 04:30 05:59 12:44 16:24 19:19 20:42

Boğazlıyan 04:33 06:00 12:44 16:24 19:19 20:40

Çandır 04:32 05:59 12:43 16:23 19:18 20:39

Çayıralan 04:31 05:58 12:43 16:22 19:17 20:39

Çekerek 04:29 05:58 12:43 16:23 19:18 20:41

Kadışehri 04:28 05:57 12:42 16:22 19:17 20:40

Saraykent 04:30 05:58 12:43 16:23 19:18 20:40

Sarıkaya 04:32 05:59 12:44 16:23 19:18 20:40

Şefaatli 04:34 06:02 12:46 16:26 19:21 20:43

Sorgun 04:31 06:00 12:45 16:24 19:19 20:42

Yenifakılı 04:34 06:01 12:45 16:25 19:20 20:41

Yerköy 04:35 06:03 12:47 16:27 19:22 20:44