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Yozgat Belediye Başkanlığı adaylığını açıklayan Kazım Arslan’ın hangi partiden aday olacağı merak ediliyor.

31 Mart 2024 yerel seçimleri yaklaşırken, Yozgat Belediye Başkan adayı Kazım Arslan’ın bağımsız olarak mı yoksa bir partiden mi seçimlere katılacağı kamuoyu tarafından merak ve büyük bir ilgi ile takip ediliyor.

KAZIM ARSLAN YUVAYA MI DÖNÜYOR?

Belediye Başkan adayı Kazım Arslan’ın Yeniden Refah Partisi’nden aday olacağı kulislerde konuşuluyor.

Siyasi kariyerine 1994 yılında Refah Partisi'nden Yozgat Belediye Başkan adayı olarak atılan Kazım Arslan, 1995 genel seçimlerinde Refah Partisi'nden Yozgat Milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev almıştı. Kulislerde konuşulan, Kazım Arslan’ın Yeniden Refah Partisi’nden aday olacağını duyan vatandaşlar ise bu haberi, “Kazım Arslan yuvaya mı dönüyor?” diyerek yorumladı.

Aday Kazım Arslan’ın, yarın hangi partiden aday olacağının açıklanması ve netlik kazanması bekleniyor.

“Acaba Kazım Arslan hangi partiden aday olacak” diye merakla bekleyen Yozgatlıların kafasındaki sorular, yarın netlik kazanacak gibi görünüyor.