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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Milli Eğitim Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme yapmak için adaylardan tercih alınmasına ilişkin KPSS-2024/3 tercih kılavuzunu yayımladı.

Yozgat’ta tercih yapacak adayları da yakından ilgilendiren tercih kılavuzu hakkında ÖSYM Başkanlığı tarafın açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi çerçevesinde istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacağını bildirdi.

Adayların tercihlerini 19-25 Ocak tarihleri arasında yapabileceği belirtilen açıklamada, “Tercih işlemleri, 19 Ocak tarihinde saat 10.00’da başlayacak ve 25 Ocak tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Tercih işlemleri, Ek’te yer alan alan KPSS-2024/3 tercih kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin 'https://ais.osym.gov.tr' adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir” denildi.

Adaylar, KPSS-2024/3 tercih kılavuzuna ÖSYM tarafından açıklanan internet adresinden erişebilecek.