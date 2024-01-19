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75. Yıl Dr. Müzeyyen Çokdeğerli İlkokulu’nda düzenlenen karne töreninde Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, öğrencilere karnelerini dağıttı.

Düzenlenen törene İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, öğretmenler ve veliler katıldı.

Karne töreninde öğrencilere kitap hediye eden Özkan, öğrencilerin karnelerini alarak tatile girdiğini söyledi.

Yozgat’ta 72 bin öğrenciyi ara tatile uğurladıklarını belirten Vali Özkan, “Öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum. Tabi onlar tatildeyken biz eğitim ve öğretim yılının 2’nci dönemi için çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah çocuklarımız için dinlenme aynı zamanda birde kendi akranları ile buluşma için bir fırsat olacak olur bu tatil. Öğrencilerime iyi tatiller dilerken velilerimizden de 2’nci dönem hazırlıkları konusunda bizlere olan desteklerini esirgememelerini istiyorum. Yarı tatilde öğrencilerimize ödev vermiyoruz. Küçük öğrencilerimize bir yandan bol bol oyun oynamayı tavsiye ederken bir yandan da okumayı tavsiye ediyoruz. Tabi ki kitap okumak bir ödev değil bir gerekliliktir. Onun içinde öğrencilerimize bu ara tatilde bol bol kitap okumayı tabi oyunlarından da geri kalmamayı tavsiye ediyoruz” şeklinde konuştu.

KARNELER BASIN MENSUPLARINDAN

Yozgat'ta eğitim ve öğretim yılının birinci döneminin sona ermesiyle öğrenciler karne sevinci yaşadı.

75. Yıl Dr. Müzeyyen Çokdeğerli İlkokulu’nda düzenlenen karne töreninde Yozgat’ın yerel ve ulusal basın mensupları da öğrencilere karne takdiminde bulundu.

72 BİN ÖĞRENCİ KARNE ALDI

Yozgat’ta 2023-2024 öğretim yılının birinci dönemini başarılı bir şekilde tamamlandı.

Yozgat genelinde 7 bin 232 okulöncesinde, 21 bin 691 ilkokulda, 21 bin 231 ortaokulda ve 22 bin 108 ortaöğretim kademesinde olmak üzere toplamda 72 bin 262 öğrenci karne aldı.

Öğretim yılının birinci döneminin başarıyla tamamlanmasında fedakarca çalışan 852 idareci, 5 bin 939 öğretmen ve bin 696 personel olmak üzere toplam 8 bin 487 kişi eğitim çalışmalarına katkı sağladı.