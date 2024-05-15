Yozgat Belediyesi, Mayıs Ayı Olağan Belediye Meclis Toplantısı 2’nci oturumunda şehir içi toplu taşıma araçları zam yapılmasına karar verildi. Detaylar haberimizde...

Zam Otobüs (1)

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Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan başkanlığında meclis salonunda gerçekleştirilirken toplantıda şehir içi toplu taşıma ücretine zam kararı çıktı.

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Kararın ardından 10 lira olan öğrenci kartlı biniş 12 liraya, 12 lira olan halk kartlı biniş 15 liraya, kartsız biniş ise 15 liradan 20 liraya yükseltildi.

Bozok Halk Otobüsleri Kooperatifi tarafından istenilen fiyat ise şu şekildeydi: Öğrenci kartlı biniş 14, halk kartlı biniş 20 ve kartsız biniş 23.

Kaynak: Zekiye Doğan/Sema Nur Koçaker