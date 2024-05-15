Ziyarette Yozgat’ta, Bozok Üniversitesi ve bölge genelinde yürütülen faaliyetler, yapılması planlanan projeler ve yatırımlar ele alındı.

KOP Başkanı Murat Karakoyunlu, KOP Bölgesel Üniversiteler Birliği (ÜNİKOP) olarak 13 üniversitenin yer aldığı KOP bölgesinin genelini içeren faaliyetler yürüttüklerini söyledi.

ÜNİKOP faaliyetleri ile Yozgat Bozok Üniversitesi işbirliğiyle KOP İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülecek projelerin saha uygulamalarına ilişkin detaylara görüşmek adına bir araya geldiklerini ifade eden Karakoyunlu, KOP Bölge Kalkınma İdaresi olarak bölge genelinde birçok alanda önemli projeler ve yatırımları hayata geçirdiklerini belirtti. Karakoyunlu, yeni proje ve yatırımların bölge ve ülke adına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, göreve başladıkları günden itibaren en büyük destekçi kurumların başında KOP İdaresi Başkanlığı olduğunu söyledi.

KOP İdaresi Başkanlığı’nın, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı bir başkanlık olarak bölgesel kalkınma adına önemli çalışmalar ve projeler yürüttüğünü belirten Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, “KOP Bölgesi üniversiteleri arasında eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal hizmet gibi alanlarda, üniversite-sanayi etkileşimini ve üniversite-şehir bütünleşmesini ileri düzeye taşımak hedefimiz. Ülkemizin gelecek vizyonuna ve kalkınma çabalarına katkı sağlamak amacıyla kurulan ÜNİKOP Dönem Başkanlığı üniversitemiz önderliğinde sürdürüyoruz. Gerek KOP İdaresi Başkanlığı gerekse Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) proje geliştirme konusunda üniversitemiz ve valiliğimizden aldığı destekle bölgesel kalkınma adına önemli çalışmaları hayata geçiriyor. Üniversitemizin destek vereceği bölgesel kalkınma adına yapılacak projeleri her yönüyle değerlendirme fırsatı bulduk. Yapacağımız işbirliği, yeni proje ve yatırımlar hem ilimiz hem de üniversitemizin gelişim ve kalkınmasına önemli katkılar sağlayacaktır. Bu vesile ile KOP Başkanı Dr. Murat Karakoyunlu’ya nazik ziyareti için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.