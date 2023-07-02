Bayram tatilini şehir dışında geçiren vatandaşlar, Ankara'ya dönmeye başladı.

Şehrin ana girişleri Esenboğa, Samsun, Eskişehir ve İstanbul yolundan Ankara istikametinde trafik yoğunluğu gözlendi.

Özellikle Ankara-İstanbul Otoyolu Akıncı gişeleri ile Kırıkkale-Ankara yolunda akşam saatlerinde araçlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri, trafik yoğunluğunun görüldüğü bölgelerde denetim ve kontrollerini artırdı.

Trafik akışının zaman zaman yavaşladığı güzergahlarda görev yapan ekipler, ulaşımın aksamaması için çalışırken, 112 ekipleri de ana yollarda olası kazalara anında müdahale etmek için önlem aldı. AA