Ramazan Bayramı’na az bir süre kalırken İl Müdürü Dr. Şahin, bayram ziyaretlerinde beslenme konusunda vatandaşların dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Tatlı ve hamur işlerinin kan şekerini hızlı yükselten besinler olduğuna dikkat çeken Şahin, “Kan şekeri hızlı yükseldiği için diyabet hastası olmayan kişilerde bile yorgunluk, halsizlik, uyku hali gözlemliyoruz. Bu nedenle bunlara dikkat edilmeli ve aşırıya kaçılmamalı” dedi.

Bu yıl Ramazan ayında ortalama 14 saat tutulan oruçlar ile bir aylık süre zarfında yeme-içme alışkanlıkları ve metabolizma çalışma sisteminde meydana gelen değişikliğe dair önemli bilgiler veren Şahin, Ramazan ayı sonrası sağlıklı beslenmek için nelere dikkat etmek gerektiğini anlattı. Ramazan ayının bitişinin ardından özellikle oruç tutanların bayramda öğünlerinin arttığına ve tatlılar başta olmak üzere, ziyaretlerde ikram edilen yiyeceklerde aşırıya kaçıldığına dikkat çeken Şahin, “Bu dönemde fazla yemek yiyerek midesine yüklenen kişiler ciddi rahatsızlıklar çekebiliyor. Şerbetli tatlıların bolca ikram edildiği bayram günlerinde daha hafif ve daha az metabolizmayı yoracak sütlü tatlıları tercih edin” dedi.

“METEBOLİZMA YAVAŞLIYOR”

Ramazan ayında metabolizmanın yavaşladığına dikkat çeken Şahin, bayram döneminde fiziksel aktivite yapmanın faydalarına değinerek, “Bir aylık Ramazan ve oruç sürecinden çıkıyoruz. Dolayısıyla metabolizmamızın yavaşladığı, daha az hareket ettiğimiz bir dönem geçirdik. Çok uzun süreli açlık olduğu için de hareketsiz kaldık. Fiziksel aktiviteler yapamadık. Benim önerim Ramazan ayından sonra fiziksel aktivitenin artırılması yönünde. Ramazan Bayramı ve sonrasında mümkün olduğunca yemeklerden sonra hafif tempolu 30-45 dakikalık yürüyüşler, kalp hızını çok artırmayacak egzersizler öneriyorum” diye konuştu.

Son olarak bayramda beslenme konusuna değinen Şahin, “Bayram kahvaltılarında reçel, bal ve marmelat gibi gıdalara yer vermeyip, çayı şekersiz içerseniz, tatlı ihtiyacınızı sadece ziyaretlerde ikram edilen tatlılardan almış olursunuz. Bu tatlıların da mümkün olduğu kadar sütlü olmasını tercih etmelisiniz. Unutmayın ki tatlılar ve hamur işleri kan şekerini hızlı yükselten besinler. Kan şekeri hızlı yükseldiği için diyabet hastası olmayan kişilerde bile yorgunluk, halsizlik, uyku hali gözlemliyoruz. Bu nedenle bunlara dikkat edilmeli ve aşırıya kaçılmamalı” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi