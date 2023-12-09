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Yozgat'ta siyasi gündem hareketleniyor… AK Parti Yozgat İl Başkanı Çelebi Altundaş liderliğinde gerçekleşecek özel bir toplantı için AK Parti Genel Merkez’den çağrı geldi.

Edindiğimiz bilgilere göre, Yozgat Çamlık Milli Park, AK Parti belediye başkanları ve belediye başkanı aday adaylarını ağırlamaya hazırlanıyor.

Yine edindiğimiz bilgilere göre, toplantının ana gündem maddesi Yozgat Belediye Başkanlığı için AK Parti ve MHP ittifakı olacak.

Toplantının Yozgat Belediye Başkanlığı için belirleyici bir dönemeç olması beklenirken, AK Parti ve MHP'nin güçlerini birleştirme stratejisinin altında yatan detaylar merakla bekleniyor.

Siyasi kulislerde dolaşan söylentilere göre, Yozgat Belediye Başkanlığı için planlanan bu ittifak, hem AK Parti hem de MHP'nin bölgedeki etkileşimini artırarak, seçim sürecinde güçlü bir çıkış yakalamayı amaçlıyor.

Yozgatlı seçmenler, bu önemli toplantının ardından bölgedeki siyasi dengelerin nasıl şekilleneceğini merakla beklerken, AK Parti ve MHP'nin stratejik iş birliği, Yozgat'ın geleceğini belirleyecek gibi görünüyor.