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İstanbul merkezli gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren Avrupakent GYO, bu hafta SPK tarafından onaylanan tek halka arz haberiyle dikkat çekiyor. SPK'nın halka arz izni sonrasında, yatırımcılar Avrupakent GYO'yu yakından inceleme sürecine girdi. İşte Avrupakent GYO'nun sahibi, faaliyet alanları ve halka arz detayları:

AVRUPAKENT GYO'NUN FAALİYET ALANLARI VE SPK ONAYI

Avrupakent GYO, İstanbul'un birçok ilçesinde ticari ve konut projeleri gerçekleştiren Artaş Holding'in bir iştiraki olarak faaliyet göstermektedir. SPK'nın onayının ardından, geçtiğimiz ay Borsa İstanbul'a katılmak üzere yapılan başvuru sonuçlandı ve halka arz süreci resmiyet kazandı.

HALKA ARZ DETAYLARI VE TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

Halka arz sürecindeki detaylar da belli oldu. Avrupakent GYO, bireysele eşit dağıtım yöntemiyle 55.08 TL fiyatla halka arz edilecek. Talep toplama tarihleri 13-14-15 Aralık olarak belirlendi. Şirketin halka arz sonrasındaki Borsa İstanbul'daki halka açıklık oranı yüzde 25 olacak. Toplamda 9 milyon 750 bin adet lot dağıtılacak halka arzın büyüklüğü 5,5 milyar TL olarak planlanıyor.

AVRUPAKENT GYO KİMİN?

Avrupakent GYO'nun Yönetim Kurulu Başkanı, Artaş Holding'in iştiraki olan Süleyman Çetinsaya'dır. 1954 Kayseri doğumlu olan Çetinsaya, 1971 yılında kurduğu Artaş İnşaat ile iş hayatına adım atmış ve o tarihten bu yana birçok başarılı gayrimenkul projesini tamamlamıştır.

Halka arz süreciyle birlikte, Avrupakent GYO'nun sektördeki etkisini artırması ve yatırımcıların ilgisini çekmesi beklenmektedir.