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Yozgat İl Müftülüğü tarafından cuma günleri Çapanoğlu Büyük Cami'nde Ramazan ayı başlangıcına kadar yapılması planlanan 'Sabah Namazı Buluşmaları'nın ilki İl Müftüsü Ali Gülden'in katılımıyla gerçekleştirildi.

"Yozgat Halkı Sabah Namazında Buluşuyor" sloganıyla Büyük Cami'nde gerçekleştirilen buluşma, sabah namazı öncesi İl Müftüsü Gülden’in cemaate yaptığı sohbet ile başladı. Gülden yaptığı sohbette; "Allah için sevmek, müminin güzel ahlakı ve küs kalmamak" konularına değindi. Yozgat halkının yoğun katılım sağladığı buluşmada namaz sonrası tesbihat ve dualar yapıldı.

Gülden’in, Filistin başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde zulüm gören Müslümanlar için yaptığı dua ile sona eren buluşma, namaz çıkışında çorba ikramı ile sona erdi.

Program sonrası Gülden, öğrenciler ile kahvaltıda bir araya gelerek sohbet etti.