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Yozgat'ta çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 28 Kasım-9 Aralık'ta kent genelinde adli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Çalışmada, hakkında vergi usul kanununa muhalefet suçundan 12 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.H, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.B. ile çeşitli suçlardan 3 ay ile 3 yıl 9 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 firari hükümlü yakalandı.

Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.