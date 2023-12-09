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Yozgatlı araç sahipleri, yeni yıl öncesinde TÜVTÜRK'ün araç muayene ücretlerine yapılacak iddia edilen büyük zamla ilgili endişeli bekleyişe geçti. 2024 yılında araç muayene ücretlerine uygulanacak olan yüzde 58,46'lık muhtemel artış, şehir genelinde konuşulan ana konulardan biri haline geldi.

ARAÇ SAHİPLERİ ZAM BEKLENTİSİYLE YENİ YILA GİRİYOR

Yaklaşan yılın getirdiği belirsizliklerle birlikte, TÜVTÜRK'ün araç muayene ücretlerine yapılacak olan iddialı zammın gündemde olması, Yozgatlı araç sahiplerini endişelendiriyor. 2024'e girilirken, muayene ücretlerindeki bu olası artış, çeyrek altın fiyatlarına denk gelecek ve araç sahiplerinin bütçelerini ciddi şekilde etkileyecek.

2024 YILINDA MUAYENE ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Öngörülen yüzde 58,46'lık zam oranına göre, araç muayene ücreti 1.149,50 liradan 1.821,66 liraya yükselecek. Bu artış, sürücüler arasında merak ve endişe yaratırken, araç sahipleri gelecek yılın maliyetlerini şimdiden değerlendirme telaşı içerisinde.

TÜVTÜRK'TEN RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Yozgat'ta araç sahiplerini yakından ilgilendiren bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, sürücüler TÜVTÜRK'ten gelecek resmi açıklamayı bekliyor. Zam konusuyla ilgili resmi bilgilendirmenin yapılmasının ardından, araç sahipleri nasıl bir önlem alacakları konusunda daha net bir görüşe sahip olacaklar.

ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİNDEKİ ARTIŞIN YOL AÇTIĞI TARTIŞMALAR

TÜVTÜRK'ün iddia edilen bu büyük zam kararı, Türkiye genelinde olduğu gibi Yozgat'ta da geniş kapsamlı tartışmalara neden oldu. Sürücüler, bu artışın gerekçelerini ve etkilerini değerlendirirken, TÜVTÜRK'ten gelecek resmi açıklamayı bekliyor.

Yozgatlı araç sahipleri, bu zam iddialarıyla birlikte yeni yıla girmeye hazırlanırken, TÜVTÜRK'ten yapılacak açıklamaların beklenen zam oranını netleştirmesi bekleniyor.